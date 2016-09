Une athlète longueuilloise aux Jeux paralympiques à Rio

Nancy Morin, athlète membre de l’ASAQ, participera pour la 5e fois de sa carrière sportive, aux Jeux paralympiques qui se dérouleront à Rio de Janeiro, au Brésil, du 7 au 18 septembre 2016. Cette fois-ci en tant que capitaine de l’équipe féminine canadienne de goalball.

Nancy Morin a joué pour la première fois au goalball à l’âge de 19 ans, après avoir été bénévole dans un tournoi de goalball à Montréal; elle a commencé la pratique de ce sport avec Équipe Québec. Trois ans plus tard, soit en 1997, Morin est devenue membre de l’équipe nationale de goalball du Canada.

Aujourd’hui, Morin est une athlète accomplie. Elle a concouru à quatre Jeux paralympiques et deux Jeux parapanaméricains. Elle a récolté des médailles d’or aux Jeux paralympiques à Athènes 2004 et à Sydney 2000 et a terminé au cinquième rang à Beijing 2008 et Londres 2012.

En 2011, elle remportait le prestigieux prix Maurice, comme Athlète féminine en sport collectif, au Gala Sport Québec. Aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto, elle a aidé le Canada à remporter la médaille de bronze et à obtenir son billet pour Rio.

Le Goalball est un sport paralympique spécifiquement conçu pour les personnes aveugles et malvoyantes. Il a été inventé après la 2e Guerre mondiale comme moyen de réadaptation pour toutes les personnes qui ont perdu la vue à cause de la guerre : il consiste à faire rouler ou rebondir un ballon qui contient une clochette, de manière à le faire pénétrer dans le but de l’équipe adverse. Le Goalball est aux jeux paralympiques depuis 1976.

(Source communiqué)