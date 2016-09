Nomination de Julie Ethier à la direction générale de Développement économique de l’agglomération de Longueuil

Le conseil d’administration de Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) annonce la nomination officielle de Julie Ethier à titre de directrice générale de l’organisation.

Cette dernière occupait ce poste par intérim, depuis décembre 2015.

Dans le cadre de son mandat, Mme Ethier sera responsable de l’avancement de divers dossiers faisant de l’agglomération de Longueuil le territoire le plus attractif, prospère et innovant du Grand Montréal.

Ayant fait l’objet d’une recommandation unanime des membres du conseil d’administration, la candidature de Mme Ethier allie expérience, leadership et rigueur. « Les membres du conseil d’administration ont reconnu et apprécié, au cours des derniers mois, les compétences incontestées de gestionnaire de Mme Ethier. Sa connaissance approfondie des enjeux économiques de notre territoire, jumelée à sa vision neuve, évolutive et stratégique du développement économique en font une gestionnaire hautement apte à positionner notre agglomération sur l’échiquier économique régional et provincial », souligne Me Martin Fortier, président par intérim de DEL. Soulignons que Mme Ethier oeuvre au sein de l’organisation depuis 2008.

Gravitant dans la sphère du développement économique depuis plus de quinze ans, Mme Ethier cumule plus de dix ans d’expérience à titre de gestionnaire. Elle a notamment occupé les postes de directrice des filiales et des secteurs stratégiques et de directrice principale en soutien aux entreprises, au sein de DEL.

De 2001 à 2008, elle fut à l’emploi d’Expansion PME (anciennement SEME) à titre de directrice générale et commissaire à l’exportation. Mme Ethier a également siégé à différents conseils d’administration, notamment à celui de Commerce International Québec et est actuellement administratrice de Montréal International.

