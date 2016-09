Le SARS se met à nu! Venez visiter VOTRE refuge!

Les Services Animaliers de la Rive-Sud tiendront leur journée ‘Portes ouvertes’ annuelle le 18 septembre 2016.

Cet événement offre la chance unique aux citoyens de visiter tous les locaux du SARS, de rencontrer leur personnel spécialisé, de tout savoir sur l’hébergement, l’adoption et les soins donnés aux animaux. Il permet également de voir les nombreux animaux en attente d’une nouvelle famille.

À noter cependant qu’il n’y aura pas d’adoption durant l’événement dû au nombre élevé de visiteurs.

Cette année encore, la présence de plusieurs intervenants du milieu animal et des partenaires du refuge permettra aux visiteurs d’échanger sur différents sujets. Vous pourrez donc en apprendre plus sur les animaux et le milieu animal. Mondou, qui nourrit tous les chats et les chiens du refuge, sera également sur place afin de répondre aux questions sur la nutrition et remettre un cadeau surprise!

Depuis 2012, les Services Animaliers de la Rive-Sud placent le bien-être animal au coeur de toutes ses actions et décisions. Organisme à but non lucratif, il accueille, soigne et héberge temporairement les animaux de compagnie errants ou abandonnés des villes de Longueuil, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville.

(Source Services Animaliers Rive-Sud)