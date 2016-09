Toute une aventure à Ski Saint-Bruno

Le 3 septembre dernier de nombreux “aventuriers” ont convergé vers le site de Ski Saint-Bruno pour prendre part au 5 km Foam Fest.

En fait,ils étaient plus de 3 000 participants à participer a cet événement en pleine nature sous la forme d’une compétition dans la mousse au rythme d’un DJ.

C’était l’occasion de participer à une course facile, adaptée pour toute la famille où les

enfants de 8 ans et plus ont pu prendre part à la course avec comme simple but, celui d’avoir du plaisir.

Les participants ont dû affronter plusieurs obstacles durant la course ou tous les pas étaient permis, le aventuriers pouvaient marcher, courir, glissez, sauter, ramper, et foncer.

Le site comprenait aussi des obstacles gonflables pour les enfants.