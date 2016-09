Saint-Lambert instaure des mesures pour améliorer les déplacement et le stationnement

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité lors de sa séance publique du 22 août trois recommandations proposées par le comité de gestion des déplacements, dont certaines mesures visent à favoriser la sécurité des enfants aux abords de l’école Rabeau.

Il sera fait l’installation de bollards au centre de l’avenue Notre-Dame dans le but d’empêcher les demi-tours qui sont interdits et la réduction de la taille du débarcadère des autobus afin qu’il soit limité au stationnement d’un seul autobus.

Saint-Lambert va aussi interdire le stationnement et mettre en place un système de vignettes sur une partie de l’avenue du Régent, à la suite de problèmes de stationnement vécus par les résidents de ce secteur.

Puis, il y aura augmentation de la durée du temps de stationnement, en dehors des heures de travail, au centre de loisirs.

Cela va faire le bonheur des utilisateurs des différents services et des résidents de l’avenue Oak. Ainsi, la durée de stationnement au stationnement du centre de loisirs sera :

* limitation du stationnement à une durée de quatre heures, entre 8 h et 15 h, du lundi au vendredi;

* aucune limitation en ce qui a trait à la durée du stationnement en dehors de ces jours et de ces heures et durant les jours fériés.