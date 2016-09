Investissement de 1,25 M$ à Sainte-Julie pour un site d’interprétation

Une somme de 1 250 000$ est injectée à Sainte-Julie pour réaliser la création d’un site d’interprétation de la nature.

Ce projet touche les municipalités de Sainte-Julie et de Saint-Amable et est concrétisé en partenariat avec l’organisme Nature-Action Québec.

Les travaux d’aménagement du site d’interprétation de la nature chevauchant les deux municipalités ont été officiellement lancés le jeudi 1er septembre. « Ce projet, qui s’intègre à la Trame verte et bleue du Grand Montréal, représente un investissement de 1 250 000 $, soit 750 000 $ à Sainte-Julie et 500 000 $ à Saint-Amable. L’aide financière se répartit de la façon suivante : le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) contribuent à hauteur de 500 000 $ à Sainte-Julie et 334 000 $ à Saint-Amable. »

Parmi les sources d’investissement, les deux Villes comblent, la balance du financement des projets, soit plus de 400 000 $.

« La section julievilloise n’est pas encore aménagée et est méconnue du public. Dans notre planification stratégique, nous nous sommes engagés à protéger et valoriser cet habitat qui présente un extraordinaire potentiel écologique. Dès le printemps 2017, les citoyens pourront ainsi y découvrir une biodiversité étonnante, avec des espèces aussi inattendues que la loutre de rivière et l’orignal, tout en profitant des aménagements visant à en faciliter l’observation », indique la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

« À Saint-Amable, le projet consiste en la restauration et la mise en valeur de la partie boisée du Parc Le Rocher. Nous allons notamment effectuer des plantations pour rétablir le corridor forestier, bonifier les habitats fauniques et ajouter divers panneaux d’interprétation de la nature. », ajoute le maire de Saint-Amable, M. François Gamache.

Le site regroupe le Parc des Étangs Antoine-Charlebois à Sainte-Julie et une section du Parc Le Rocher à Saint-Amable. Ces milieux contigus, composés d’étangs bordés de boisés, abritent plusieurs espèces floristiques et fauniques, incluant des oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles, dont certaines sont en situation précaire. Le projet permettra à la fois de protéger les lieux et de les mettre en valeur par l’aménagement de quais, sentiers, panneaux d’interprétation, aires de repos, etc.

« Les Montérégiens peuvent se réjouir de la création de ce site d’interprétation qui contribuera à faire rayonner la région auprès de tous les Québécois. Ils pourront ainsi profiter pleinement des merveilleux paysages et milieux naturels qu’offre notre belle région », a mentionné la ministre responsable de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois.

Les travaux, dont les impacts écologiques ont été réduits au strict minimum, se dérouleront jusqu’en octobre 2017. Ils seront gérés par Nature-Action Québec.