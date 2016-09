Le Défi tête rasée touche le conseiller municipal David Bowles

Le conseiller municipal de Saint-Lambert, David Bowles, a décidé de mettre sa tête à prix au profit du Défi tête rasée de Leucan.

M. Bowles, aussi directeur général du Collège Charles-Lemoyne, agira également à titre de président d’honneur et porte-parole pour l’édition 2016 du Défi têtes rasées Leucan pour Longueuil.

Ainsi, le 1er octobre à la Place Longueuil M. Bowles sera du nombre des participants qui se feront raser la tête, un geste en soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, causant la perte des cheveux.

« À titre d’enseignant et plus tard, de directeur d’école, j’ai malheureusement vu plusieurs enfants et leurs familles mener de courageux combats contre le cancer. Il s’agit d’une période extrêmement difficile pour ces familles et il est primordial d’appuyer Leucan », a-t-il mentionné.

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer et d’investir dans la recherche clinique.