Un piste d’athlétisme hors pair à Gérard-Filion

Les étudiants qui font leur rentrée à l’école secondaire Gérard-Filion à Longueuil pourront certainement apprécier la nouvelle infrastructure sportive inaugurée au début du mois d’août.

La surface synthétique sportive, installée par la firme Carpell, a obtenu la classification numéro un au pays, la plus haute certification l’Association Internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF).

De plus, ce produit en polyuréthane est constitué de composantes éco-responsables.

L’école a une vocation des projets pédagogiques particuliers, dont en concentrations sport, Multisport, Soccer, Volleyball et Basketball. De fait, elle a un programme Sport-études (Sous réserve de la reconnaissance du programme par les fédérations sportives visées et par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.)