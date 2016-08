Des autobus intelligents à Sainte-Julie

Les 24 autobus du Service de transport collectif de la Ville de Sainte-Julie sont depuis cette semaine dotés du système Rythmo, un système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV).

Ce système permet entre autres aux usagers de les suivre en temps réel et de connaître précisément l’heure du prochain passage à leur arrêt.

« Nous attendions ce service depuis plusieurs mois et nous sommes heureux d’enfin pouvoir offrir des autobus intelligents aux usagers du service de transport collectif de la Ville de Sainte-Julie », s’est réjoui M. Mario Lemay, conseiller municipal et président de la Commission de transport collectif.

Pour la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, c’était une volonté de la Ville d’offrir à ses citoyens un service de transport collectif de qualité pour favoriser le mode de transport actif. « Je salue le travail des élus et des intervenants des différentes villes et réseaux de transport qui ont participé à ce projet en toute collaboration », a conclu la mairesse.

En tout, 5,3 M$ sont investis dans cette initiative. L’argent provient à 85 % des deux gouvernements pour l’achat et le développement du système et 15 % des villes utilisatrices.

Ce projet a vu le jour grâce au regroupement des CIT Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain, Roussillon et l’organisme municipal et intermunicipal de transport (OMIT) de Sainte-Julie et a été implanté dans les 130 autobus qui desservent les villes de Candiac, Carignan, Chambly, Delson, La Prairie, Richelieu, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Sainte-Julie et Saint-Philippe.

Rythmo est une application pour téléphones intelligents qui peut être téléchargée gratuitement sur Android et iOS et qui peut être consultée en ligne sur le site Web du transport collectif à l’adresse transport.ville.sainte-julie.qc.ca.