Beloeil a inauguré son nouveau Centre des loisirs

« C’est avec fierté que la Ville de Beloeil vous ouvre aujourd’hui les portes de ce grand projet. »

C’est en ces mots que la mairesse de Beloeil, Diane Lavoie, a inauguré le tout nouveau Centre des loisirs de la Ville le dimanche 28 août en présence de plus de 200 personnes.

Elle en a profité pour mentionner que le Centre répond à l’ensemble des besoins identifiés pour le rendre accessible et profitable pour toute la population locale. Il est écoénergétique, il compte 6 salles multifonctionnelles, un bloc administratif hébergeant le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et un espace réservé au club de gymnastique Arabesque.

Le Centre pourra être utilisé par les populations de Saint-Jean-Baptiste, Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, Otterburn Park et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Il comprend aussi un espace pour accueillir les séances publiques du conseil municipal de la Ville de Beloeil.

« La Ville de Beloeil est convaincue que cet espace de vie dynamique et contemporain saura très certainement être utile à toutes les générations de Beloeillois et Beloeilloises » a ajouté, Mme Lavoie.

Il est Située au 240 rue Hertel et le coût total de construction du Centre des loisirs est de près de 4,5 M$, dont 1,4 M$ provient d’une aide financière du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.