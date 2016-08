Grand succès de la première édition du camp de jour LittérAventure

La Ville de Saint-Lambert trace un bilan très positif de la première édition du camp de jour LittérAventure organisé à la bibliothèque et mettant à l’honneur la lecture et tous ses plaisirs.

Toute la semaine du 15 août, 18 jeunes âgés de 8 à 12 ans ont pu développer leur goût de la lecture et leur imaginaire en participant à une foule d’activités en lien avec les livres et les bibliothèques.

Ils ont, entre autres, été initiés à la création littéraire et à l’art de l’illustration grâce aux visites de deux conférencières : l’auteure jeunesse Julie Gosselin et l’illustratrice Janou-Ève Leguerrier. Une sortie à la Grande Bibliothèque a également été l’occasion de constater de leurs propres yeux la richesse des bibliothèques d’aujourd’hui.

Cette première édition s’est déroulée sous le thème du Japon. Ainsi, les jeunes ont été amenés à travers les activités à acquérir de plus amples connaissances sur ce pays et sa culture. En plus des lectures et des bricolages, ils ont participé à un atelier d’origami, fait de la méditation et pris part à une partie de chasse aux Pokémons dans le parc Merveille.

Cette initiative de la Direction de la bibliothèque, des arts et de la culture garde non seulement les jeunes actifs et stimulés pendant leurs vacances estivales, mais les invite à découvrir ou à redécouvrir leur bibliothèque de quartier ainsi que tous les services qu’elle a à leur offrir.

Sa directrice Marie-Josée Benoit se réjouit des bons commentaires reçus à la fois des jeunes et de leurs parents : « Cela vaut tous les efforts investis lorsque notre travail est apprécié. Une maman m’a d’ailleurs mentionné que ce fut le plus beau et le plus enrichissant camp auquel sa fille a pris part cet été et espère déjà qu’il sera de retour l’an prochain ».

(Source : Division des communications Saint-Lambert)