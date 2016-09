Un individu arrêté à Saint-Lambert pour des vols dans des cabanons

Les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont arrêté un homme de 48 ans à la suite d’une introduction par effraction perpétrée dans un cabanon de l’avenue Rivermere à Saint-Lambert.

Sur ces faits, ils tiennent à rappeler aux citoyens toute l’importance de demeurer vigilants, car la période estivale, et automnale, est propice à ce genre de criminalité, malgré cette dernière arrestation.

Le SPAL invite les gens à communiquer avec le 911 aussitôt qu’ils sont témoins de tout type d’infraction criminelle en cours.

Les événements entourant le présumé cambrioleur de cabanons se sont déroulés le 11 juillet dernier. « Grâce à la vigilance d’un citoyen, les patrouilleurs du Service de police de l’agglomération de Longueuil ont procédé à l’arrestation de Wesley Harden, à la suite d’une introduction par effraction perpétrée dans un cabanon de l’avenue Rivermere. »

Le témoin des agissements du suspect, a rapidement composé le 911. Il a fourni une description claire et détaillée de l’homme en question, ce qui a conduit les policiers à lui mettre la main au collet.

Wesley Harden a comparu le 2 août dernier et fait face à divers chefs d’accusations dont ceux d’introduction par effraction, vol de plus de 5 000 $, possession d’outils de cambriolage et bris d’engagement.

