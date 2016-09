Attention à une nouvelle arnaque

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) veut sensibiliser la population à un type de fraude qui perdure sur son territoire.

Les fraudeurs interpellent leurs victimes en s’identifiant comme étant employés de l’Agence de Revenu du Canada (ARC). Ils utilisent maintenant plusieurs méthodes différentes pour frauder.

Les contribuables doivent faire preuve de vigilance lorsqu’ils reçoivent par téléphone, par courrier, par message texte ou par courriel, une communication qui prétend provenir de l’Agence de Revenu du Canada.

Ils utilisent un langage intimidant visant à effrayer leurs victimes afin de les inciter à payer une dette fictive. Deux méthodes sont plus couramment utilisées : L’arnaqueur téléphone à sa victime et lui dit qu’elle doit de l’argent à ARC. Il lui demande de payer avec des cartes ITunes qu’elle doit acheter et ensuite revenir pour lui donner les numéros à l’endos.

Ou, il envoie un courriel aux victimes en disant que l’Agence de Revenu du Canada a refait un calcul de leurs impôts et que l’ARC doit un remboursement. Il demande aux personnes ciblées de cliquer sur le lien annexé et de répondre à un questionnaire afin confirmer leur identité. Il demande plusieurs renseignements personnels comme numéro carte crédit, numéro compte de banque, numéro permis conduire et assurance sociale, que la victime doit remplir. Le tout dans un but de voler des identités.

Le SPAL recommande: Si vous recevez ce genre de communication, appelez l’Agence de Revenu du Canada ou si vous êtes inscrit en ligne auprès de l’ARC, vérifiez à : Mon dossier, pour confirmer que ce n’est pas une arnaque.

Téléphone entreprises : 1-800-959-7775

Téléphone particuliers : 1-800-959-7383

Toute personne qui pense avoir été victime de cette arnaque peut communiquer avec son service de police local qui transmettra l’information au centre antifraude Canada.

(Source SPAL)