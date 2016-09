La CSP veut de nouvelles écoles

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a besoin de plus d’espace pour loger ses élèves et a récemment fait trois demandes d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

L’objectif visé par la CSP est de construire et d’agrandir des écoles pour les clientèles de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, McMasterville, Beloeil Saint-Jean-Baptiste,d’une part, et Contrecoeur et Verchères, d’autre part.

Selon la Commission scolaire, le projet d’une nouvelle école à Mont-Saint-Hilaire de même que les agrandissements de deux écoles à Contrecoeur et Verchères sont essentiels, car les élèves ont grandement besoin de ces nouveaux espaces. La CSP entend poursuivre ses actions auprès du gouvernement pour obtenir l’autorisation et le financement pour lancer ces projets.

« Ces demandes d’ajout d’espace sont nécessaires en raison de l’importance de la croissance démographique dans plusieurs secteurs sur le territoire. Les dossiers qui seront déposés au MEES au cours des prochains jours concernent deux projets d’agrandissement, soit l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecoeur et l’école Ludger-Duvernay à Verchères ainsi qu’une demande pour construire une nouvelle école à Mont-Saint-Hilaire », soutient La présidente de la CSP, Hélène Roberge.

Cela fait quelques années que la direction de la CSP prépare le terrain concernant ces demandes d’ajout de places.

Hélène Roberge ajoute: « Nous avons mené à terme et avec succès pas moins de huit projets de construction et d’agrandissement d’écoles depuis 2010. Nous pouvons donc affirmer que nous détenons une bonne expertise en la matière et que nos demandes sont analysées avec sérieux par le MEES. Le besoin pour une nouvelle école à Mont-Saint-Hilaire est pressant et nous avons bon espoir d’en convaincre le ministre, comme nous l’avons fait pour d’autres villes par le passé ».

Pour le secteur de Mont-Saint-Hilaire, la CSP multiplie les démarches depuis 2011 pour obtenir un agrandissement ou la construction d’une 4e école primaire dans la ville. Toutefois, en l’absence d’une réponse positive du MEES, la CSP présentera une nouvelle demande au cours des prochains jours.