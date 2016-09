Des propositions pour le programme ALUS recherchées

C’est maintenant en cours, Dd 1er septembre au 15 novembre 2016, la Fédération de l’UPA de la Montérégie lance une invitation à tous les agriculteurs de la Montérégie qui peuvent être intéressés à soumettre leur proposition de projets pour l’année 2017 dans le cadre du nouveau programme ALUS qui a été officiellement lancé le 10 août dernier au Québec.

C’est via un formulaire disponible sur Internet que les agriculteurs de la région peuvent présenter leurs projets. Ceux-ci doivent présenter des aménagements qui améliorent la qualité de l’eau et de l’air tout en favorisant la biodiversité et les habitats fauniques en milieu agricole.

« Les projets ALUS Montérégie seront réalisés en 2017 et cibleront au total 15 hectares en superficie, a indiqué Christian St-Jacques, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie. Ce nouveau programme est particulièrement novateur, car il rétribue annuellement les producteurs agricoles pour les superficies destinées à la production de services écologiques. »

Les membres du comité ALUS Montérégie ou les agentes en agroenvironnement de la fédération, peuvent être contactés au 450 774-9154.