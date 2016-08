Succès majeur pour la 20e édition du tournoi de golf de Moisson Rive-Sud

Boucherville, le 25 août 2016 – C’est en évitant la pluie torrentielle de la veille que le 20e tournoi de golf de Moisson Rive-Sud s’est déroulé sous un radieux soleil au club de golf la Madeleine à Sainte-Madeleine le 17 août dernier et a permis d’amasser 110 000 $ net. Sous la présidence d’honneur de Monsieur Patrick d’Anjou, vice-président des ventes du Québec chez Molson Coors, ce sont près de 220 golfeurs du monde des affaires qui ont apporté leur soutien à la cause quotidienne de Moisson Rive-Sud.

C’est avec beaucoup de fierté que Monsieur D’Anjou a remis ce montant majeur à la banque alimentaire de la Montérégie qui apporte un soutien alimentaire à plus de 81 000 personnes chaque mois via le réseau de 80 organismes communautaires, de ce nombre près de 33 000 sont des enfants. Le comité était également formé de patrons d’honneur : Richard Dumas de Boston Pizza, Louis Lavigne de JCB entrepreneurs généraux, Stéphan Bernatchez de Assurances Fort, Martin Langelier de BRP et Carl Pelletier des entreprises QMD. Merci infiniment pour cette généreuse implication et ce soutien inestimable!

De plus, le succès de cette activité ne serait possible sans les généreux commanditaires et donateurs, les nombreux participants, ainsi que plus d’une trentaine de précieux bénévoles.

(Source Moisson Rive-Sud)