Inauguration de l’Espace Bouvry à Brossard

C’est ce jeudi 25 août que la Ville de Brossard procédait à l’inauguration de l’Espace Bouvry à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.

Il s’agit d’un nouveau lieu, accessible gratuitement à tous, qui permet aux citoyens de bénéficier d’un espace de découvertes où se retrouvent plus de 2 000 spécimens.

Le projet est le fruit d’une collaboration entre la Ville et les Amis de la Bibliothèque.

Français d’origine, George Bouvry est arrivé au Québec en 1955 et s’est installé à Brossard en 1966. Globe-trotter et passionné d’entomologie, il profite de ses nombreux voyages pour tourner plusieurs films sur les insectes et constituer une superbe collection d’insectes. En 1992, Georges Bouvry s’est vu remettre un certificat à titre de membre fondateur de l’Insectarium de Montréal pour souligner son apport exceptionnel à la création de cette institution.

Le maire de Brossard, Paul Leduc, a souligné cette synergie lors de l’événement : « Si Brossard est en mesure d’offrir à ses citoyens une collection aussi remarquable, c’est en raison de la proposition qui nous a été soumise par les enfants de Georges Bouvry. »

(source Ville de Brossard)