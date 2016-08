Cuisine Bröder s’ouvre au public à Candiac

Le savoir-faire de trois entrepreneurs et la passion de trois « frères » s’allient pour embellir les demeures du Grand Montréal.

Fondée en 2016 par Christian Deschênes et Jean-Pierre et Simon Laramée, Cuisine Bröder a récemment ouvert une salle de démonstration sur le boulevard de Sardaigne à Candiac. Les trois entrepreneurs ont choisi le nom Bröder pour souligner le lien fraternel qui les unit et la forte tendance actuelle pour les cuisines de design européen.

Simon, Jean-Pierre et Christian sont animés par leur passion commune de la rénovation de cuisines et salles de bain. Logée dans un espace de 1 300 pieds carrés, Cuisine Bröder peut se targuer d’offrir à sa clientèle l’un des plus vastes choix de matériaux et composantes de cuisines et salles de bain au Québec.

« C’est une de nos plus grandes fiertés, affirme Christian Deschênes, directeur général, Cuisine Bröder. Nous sommes associés à plusieurs fabricants et entreprises locales qui nous permettent de promouvoir le talent d’ici et d’offrir à notre clientèle des produits exclusifs et des marques de la plus haute qualité. »

Les clients peuvent aussi profiter sur place de l’expertise de des conceptrices designers afin d’obtenir gratuitement une consultation pour le design de leur cuisine ou de leur salle de bain.

Les trois partenaires font aussi preuve d’écoresponsabilité et les matériaux minimisant les impacts sur l’environnement se retrouvent chez Bröder.

(Source Charles Durivage Canidé)