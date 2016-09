Subvention au CTA du cégep Édouard-Montpetit

Le Centre technologique en aérospatiale du cégep Édouard-Montpetit recevra un montant total de 4,25 M$ réparti sur cinq ans afin de développer un tout nouveau programme de recherche portant sur les opérations aériennes (OPAIR).

De ce montant, 2,3 M$ seront remis par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), 851 169 $ par le gouvernement du Québec et 1,1 M$ par la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).

Le CTA pourra ainsi mettre en place de nouvelles infrastructures et développera une expertise de pointe unique au Québec. Le programme OPAIR sera bénéfique pour les entreprises du milieu aéronautique et permettra de combler les lacunes du marché en matière d’instrumentation d’aéronefs, d’analyse de données et de tests de pré-certification.

« En plus de combler les lacunes du marché, le projet OPAIR permettra de développer des aptitudes particulières et des expertises de pointe qui seront grandement utiles aux entreprises du secteur, dont les PME », mentionne François Dorval, vice-président – qualité et navigabilité de Esterline CMC Électronique.

La subvention du CRSNG financera la réalisation des projets du programme OPAIR qui mobilisera une vaste équipe de recherche incluant des chercheurs du CTA, une vingtaine d’étudiants stagiaires ainsi que des professeurs de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) du cégep Édouard-Montpetit.

Ce programme regroupera également trois partenaires industriels : Bombardier, Esterline CMC Électronique et Certification Center Canada (filiale de Marinvent Corporation).

(Source CTA)