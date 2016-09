Entente entre La Prairie et ses pompiers

La Ville de La Prairie rappelle qu’elle a conclu une entente avec les pompiers du Service de sécurité incendie représentés par le syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section 501.

Le maire, Donat Serres se réjouit de cette signature le 6 septembre d’un nouveau contrat de travail.

« Nous sommes fiers d’avoir renouvelé la convention collective. Cette entente témoigne de la confiance et de la volonté de collaboration qui règnent entre les parties. La sécurité est au cœur de nos préoccupations : citoyens et pompiers en sortent gagnants! » a commenté le maire de La Prairie.

La nouvelle convention collective couvre la période 2015-2018 et prévoit plus d’heures de service visant notamment à offrir un plus grand nombre d’activités de prévention.

(Source Ville de La Prairie)