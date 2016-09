La journée portes ouverte du SARS attire beaucoup de monde

Les chiffres viennent d’être rendus publics, plus de 900 visiteurs se sont pointés à la journée des portes ouvertes annuelle du Services Animaliers Rive-Sud (SARS), tenue le dimanche 18 septembre.

Les curieux ont pu visiter les lieux, échanger avec le personnel et les divers partenaires, en plus d’en apprendre davantage sur le vision du mieux-être animal et sur nos services.

« Cette journée nous permet de montrer au public un modèle de gestion animalière inspiré des meilleures pratiques nord-américaines et internationales. Nous trouvons très important de sensibiliser les citoyens sur les bonnes pratiques et de leur partager les programmes développés au fil du temps », a déclaré Lucie Girard, directrice générale.

Le SARS mentionne que les citoyens qui ont raté la chance de visiter les installations, pourront se reprendre l’an prochain puisque c’est un rendez-vous annuel.

Toutefois, pour ceux qui le désirent, ils peuvent aller visiter les animaux en adoption tous les jours entre 12h et 16h et jusqu’à 19h les jeudis et vendredis.