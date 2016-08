Réaction de la FSSS-CSN face aux compressions budgétaires au CSSS Pierre-Boucher

Les préposé-es aux bénéficiaire du CSSS Pierre-Boucher en ont assez des compressions budgétaires qui sont imposées à l’établissement montérégien. En présence de leur Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), ils dénoncent ces dernières.

Le système public de santé et de services sociaux se voit imposer année après année des millions de dollars de compressions budgétaires. Pour l’année en cours, c’est plus de 240 millions de dollars que doit absorber le réseau, dont 5,9 millions de dollars au CSSS Pierre-Boucher.

Selon eux, ces compressions budgétaires ont pour effet d’épuiser le personnel qui montre de plus en plus de signes d’épuisement professionnel.

La FSSS-CSN demande donc au gouvernement Couillard de cesser de mettre le système public de santé et de services sociaux sous pression et de prendre en compte ce signal d’alarme des préposé-es aux bénéficiaires.

« Les préposé-es aux bénéficiaires subissent directement l’effet des compressions budgétaires. Ils doivent toujours faire plus avec moins et ne se sentent pas écoutés par la direction. Certains préposé-es doivent soigner plus de 20 bénéficiaires durant un quart de travail. Il est impossible de donner en environ 20 minutes l’ensemble des soins que nécessite les patient-es », lance Martial Charreton, président par intérim du syndicat CSN du CSSS Pierre-Boucher.

De plus, les compressions causent une Cette pénurie de personnel, particulièrement chez les cuisiniers, d’aide-cuisiniers, d’agences administrative, de secrétaires médicales, de préposés aux bénéficiaires et préposés à l’entretien ménager.

La FSSS-CSN s’inquiète de la situation des préposé-es aux bénéficiaires, qui sont de plus en plus nombreux à tomber au combat et qui voient leur charge de travail croître sans cesse.