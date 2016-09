Physiothérapie en cliniques externes, des inquiétudes chez l’APTS

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) s’inquiète pour l’avenir des services publics en réadaptation physique dans les établissements de santé de la Montérégie et du Québec.

L’Alliance affirme que ces derniers offrent moins de services de physiothérapie en clinique externe depuis plusieurs années et que le résultat est que les listes d’attente atteignent des niveaux qui ne sont plus gérables dans certains endroits.

« Les compressions des dernières années ont fait très mal, affirme la présidente de l’APTS, Carolle Dubé. Dans le contexte d’austérité actuelle, les professionnels en réadaptation sont contraints de prioriser à l’extrême les patients qu’ils devront traiter. Toutes les personnes dont les cas sont jugés non urgents sont donc condamnées à attendre des mois avant de recevoir des services. Elles n’ont alors pas d’autre choix que d’endurer leur mal ou de se tourner vers le privé, souvent même à l’invitation de leur médecin. »

L’APTS tient à rappeler l’importance du service. des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique qui jouent un rôle indispensable, notamment pour les personnes âgées ou qui viennent de subir une opération, en favorisant leur retour à une vie active.

Selon l’Alliance, le ministre Barrette ne voit pas la physiothérapie autrement que comme un luxe.