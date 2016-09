La Ville de Boucherville offre 220 arbres à ses résidents

La Ville de Boucherville rappelle qu’elle met à la disposition de ses citoyens un programme de distribution d’arbres offerts au coût de 10 $.

Le prix régulier de ces arbres peut varier entre 75 et 150 $ l’unité et ils seront livrés à domicile en pot. Ils mesureront 1,5 m de haut ou plus.

Au total, 220 arbres sont disponibles.

Les citoyens intéressés peuvent s’inscrire jusqu’au 18 septembre prochain, ou jusqu’à épuisement des quantités. Premier arrivé, premier servi!

Pour diversifier la forêt urbaine, la Ville propose sept essences d’arbres.

Certaines conditions de participation s’appliquent (être résidant de Boucherville, limite d’une inscription par adresse, etc.)