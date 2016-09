L’Investiture du PQ dans Marie-Victorin est close

À la fin de la période de mise en candidature, six candidates et candidats avaient déposé des bulletins de candidature valides. Les membres de Marie-Victorin devront exprimer leur choix parmi ces six personnes lors de l’assemblée d’investiture du 18 septembre prochain.

Les candidates et les candidats sont :

Philippe Cloutier

Nicolas Dionne

Catherine Fournier

Carl Gilbert

Mathieu Marcotte

Sophie Stanké

« Les six candidatures proposent des profils riches et diversifiés. Leur nombre atteste de la vitalité du Parti Québécois et c’est avec beaucoup enthousiasme que je leur souhaite à toutes et tous une bonne campagne » a déclaré le président du Parti Québécois, Raymond Archambault.

Les 1489 membres de la formation politique de la circonscription sont conviés à l’assemblée d’investiture du 18 septembre 2016, à partir de 10h, à la Place Desaulniers à Longueuil.

(SOURCE PARTI QUEBECOIS)