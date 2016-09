Martine Ouellet parle de gratuité scolaire pour enrichir le Québec

La députée de Vachon et candidate à la chefferie du Parti Québec, Martine Ouellet, estime qu’avec la compétition internationale, le Québec doit se démarquer, miser sur sa matière grise et sur tous ses talents. Pour cela, elle parle de gratuité scolaire.

Elle ajoute que le Québec doit investir dans son avenir et cet investissement passe par l’éducation, formant ainsi des gens instruits qui vont gagner un meilleur salaire et payer plus d’impôts.

«La gratuité scolaire, c’est 600 millions $. Ce n’est pas une dépense publique. C’est un investissement dans notre avenir. Et de l’argent au Québec, il y en a. Juste l’abolition de la taxe sur les banques et les institutions financières de Jean Charest, c’est 1 milliard $ par année qui est en manque à gagner actuellement», indique-t-elle.

Pour Martine Ouellet, le futur du Québec est de donner à tous les citoyens la possibilité de développer leur plein potentiel et de se donner les moyens d’accéder à une meilleure qualité de vie. Une mesure qui interpelle les gens À cela, indique un autre intervenant, les employeurs

