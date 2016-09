Des services “médicaux” offerts au cégep Édouard-Montpetit

La Clinique de la santé du cégep Édouard-Montpetit offre gratuitement à la population, sur rendez-vous, des services d’évaluation de la santé, de prélèvements et de soins infirmiers par des étudiants en Soins infirmier.

Ces services sont supervisés par les professeurs à la Clinique du local A-3 du 945, chemin de Chambly, à Longueuil.

Les étudiant(e)s recommandent aux gens qui vont se présenter à la Clinique d’avoir en main leur carte d’assurance maladie, après une prise de rendez-vous.

De plus, dès le 16 septembre, il y aura évaluation de la santé pour les 65 ans et plus, lors d’une consultation d’environ 1 h 30 incluant l’examen physique complet. L’évaluation se fera le vendredi de chaque semaine, jusqu’au 9 décembre.

Une copie du document d’évaluation pourra être remise au patient, sur demande.

Pour les prélèvements sanguins, ce sera dès le 14 septembre et ils doivent être prescrits par un médecin. Les citoyens seront accueillis le mercredi de chaque semaine, jusqu’au 7 décembre, de 7 h 30 à 9 h.

Dès la prise de rendez-vous, vous devrez cependant faire parvenir à la clinique une copie de la prescription, par télécopieur, au 450 679-5858, et présenter votre carte d’assurance maladie sur place, au moment du prélèvement.

Divers autres services sont également offerts.