Agresseur recherché par les policiers

Les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sont plus nombreux à patrouiller le parc national du Mont-Saint-Bruno depuis les événements tragiques de vendredi dernier. Ils veulent assurer la sécurité des utilisateurs du parc.

Une joggeuse d’environ 50 ans a été sauvagement attaquée par un individu de 50 ans. L’agression est survenue en plein jour et les policiers à vélo et en voiture tentent de retracer l’agresseur et recueillent le plus d’information possible.

La victime a été sérieusement blessée, mais les autorités ne craignent pas pour sa vie.

En peu de temps le SPAL a émis un portrait-robot de l’homme de race blanche qui mesure environ 1,78 m (5 pi 10) et pèse environ 80 kg (176 lb).

Il s’exprime en français et a les cheveux bruns et gris. Il était habillé d’un pantalon de sport bleu et des espadrille et portait un t-shirt bleu.