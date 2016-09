Le RTL est au Défi sans auto solo

Pour une troisième année consécutive, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) fera la promotion des modes de transport durables en participant de nouveau au Défi sans auto solo, une campagne initiée par l’Association des Centres de gestion des déplacements du Québec.

Gagnant de la catégorie « grande entreprise » de la région métropolitaine de Montréal en 2015, le RTL invite donc spécifiquement ses employés, tous les citoyens, les différentes organisations de l’agglomération et leurs employés à relever le défi en adoptant un mode de transport autre que l’auto solo le mercredi 21 septembre prochain.

« Ce défi annuel permet à notre organisation de réaffirmer son engagement à l’égard des modes de transport durables. L’enjeu de la mobilité durable est inscrit dans la mission première du RTL, et c’est pourquoi j’encourage non seulement notre personnel, mais aussi tous les citoyens à mettre l’épaule à la roue encore cette année ! », a déclaré Colette Éthier, présidente du conseil d’administration du RTL.

Plusieurs activités de sensibilisation sont au programme au sein du RTL afin de susciter la participation des employés au Défi et à prendre le virage toute l’année pour un réel changement d’habitude. Le RTL invite également les participants à solliciter les membres de leur famille et leurs amis à s’inscrire au Défi sans auto solo. Outre le transport collectif, plusieurs alternatives s’offrent aux participants : le covoiturage, le vélo, le patin à roues alignées, la marche ou une combinaison de modes durables. Afin de faciliter les déplacements, le RTL met à la disposition des usagers un site mobile et un calculateur de trajet.

(Source communiqué)