Beloeil obtient le feu vert pour son projet de piscine municipale

C’est maintenant officiel, la Ville de Beloeil pourra aller de l’avant avec son projet de construire une piscine municipale.

Les résultats du référendum tenu les dimanches 11 et 18 septembre sont favorables au projet. Un citoyen sur trois (34,60 %) s’est prévalu de son droit de vote et a participé au référendum et la compilation des votes a été de 61,18 % des contribuables qui ont dit oui au projet et 38,47 % ont coché non.

« Le conseil municipal tient à remercier les 5 760 personnes qui se sont déplacées afin de faire entendre leur voix dans ce dossier. Ce dimanche, la démocratie a parlé. Ce grand projet de piscine municipale s’inscrit dans notre vision de développement pour notre ville et nous sommes heureux d’avoir l’appui d’une majorité de citoyens », a affirmé la mairesse Diane Lavoie. Pour sa part Daniel écrivait sur les réseaux sociaux: Les prochaines étapes

Selon la mairesse les prochaines étapes seront l’octroi du mandat aux professionnels pour le plan fonctionnel et technique, ce mois-ci et en février la préqualification des entrepreneurs.

Le coût total est estimé à 14 675 000$ et le règlement d’emprunt s’élève à 13 425 000$.

L’impact du projet sera une facture de 40 $ annuellement sur le compte de taxe des citoyens, une facture qui ne plairait pas à tous.

Le contrat devrait être octroyé en juillet prochain, les travaux devraient commencer deux mois plus tard et se terminer à l’automne 2018… s’il n’y a aucun retard.

Le lieu choisi pour construire est le site sur la rue Saint-Jean-Baptiste, au nord du Carrefour giratoire. Des ententes sont été signées avec Les Bourgs de la Capitale qui cède 12 % de son développement immobilier à la Ville, “conformément aux règlements de la Ville qui s’appliquent, et donc, sans contrepartie financière.”

Le site a fortement été suggéré par des résidents lors d’une consultation.