Longueuil innove et devance l’adoption de son Programme triennal d’immobilisations totalisant 375 M$

Dans la foulée des efforts mis en place pour optimiser ses activités, la Ville de Longueuil a adopté aujourd’hui son Programme triennal d’immobilisations (PTI). Pour la première fois, l’adoption de ce plan s’est faite séparément de celle du budget annuel, présenté en décembre, afin de lui permettre d’effectuer des travaux préparatoires, dès cet automne.

« Une fois de plus, Longueuil innove en modifiant ses pratiques pour optimiser ses activités au profit d’infrastructures de qualité au meilleur coût possible. Tous ces projets ont un élément en commun : celui de concrétiser notre vision d’un Longueuil durable, prospère et qui offre un milieu de vie de qualité à tous les citoyens. Notre PTI est le reflet de nos ambitions et les investissements prévus nous permettront de bâtir, ensemble, le Longueuil de demain », a déclaré la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

Près de 200 projets, totalisants des investissements de plus de 375 M$, sont inscrits au PTI pour les trois prochaines années, afin de poursuivre les programmes d’amélioration et d’entretien des infrastructures municipales.

Des investissements de 140 M$ en 2017 pour des projets durables

* La Ville de Longueuil consacrera plus de 60 M$ à la mise à niveau, l’entretien, la réparation et la réfection de ses infrastructures, dont près de 70 km de rue.

* La première phase de l’important chantier de 36 M$, pour la modernisation des infrastructures du secteur Bienville, sera entamée et s’échelonnera sur six ans. Près de 5 M$ seront investis dès 2017 pour la première phase de ce projet.

* En plus de leur mise à niveau, la Ville bonifiera le développement de ses infrastructures en investissant plus de 40 M$. L’urbanisation et l’intégration d’une piste cyclable sur la Route de l’aéroport, l’élargissement de Grande Allée, l’enfouissement des utilités publiques et l’aménagement d’une piste cyclable sur le boulevard Curé-Poirier, le redéveloppement du pôle Roland-Therrien sont quelques exemples de grands projets qui seront réalisés afin d’améliorer la qualité de vie de tous les citoyens.

* 14 M$ seront consacrés à la réfection de bâtiments municipaux et à la mise en branle de projets structurants, comme le nouveau complexe culturel et le Maison pour les aînés.

* Enfin, 11 M$ seront investis dans les parcs et espaces verts, en plus du verdissement et de la plantation d’arbres et de végétaux intégrés dans les projets d’amélioration des rues. Les aires de jeux d’une dizaine de parcs, dont les parcs Perras, Laviolette et Empire, seront rénovées et réaménagées.

« C’est à l’initiative de la Commission des finances et des ressources humaines que le PTI est adopté cette année bien avant le budget de la Ville. C’est un geste concret qui démontre notre volonté d’assurer la pérennité de nos infrastructures, en plus d’améliorer notre performance organisationnelle et de gérer les fonds publics avec audace et rigueur. Nous travaillons au quotidien à ce que chaque citoyen puisse s’épanouir ici et profiter de tout ce que Longueuil a à leur offrir », a ajouté Sylvie Parent, membre du comité exécutif et présidente de la Commission des finances et des ressources humaines de la Ville de Longueuil.

(Source Ville de Longueuil)