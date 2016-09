La Tour SSQ à Longueuil est inaugurée

C’est la semaine dernière qu’a été inaugurée officiellement la Tour SSQ, située au cœur de la Place Charles-Le Moyne.

L’événement a eu lieu en présence de Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Groupe financier et de la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire. Ils ont donc coupé le ruban cérémonial de cet édifice de 12 étages, qui se distingue par son architecture soignée et lumineuse. Il a été bâti selon les principes de développement durable et est en cours de certification LEED.

« Cette Tour concrétise notre souhait de réunir l’ensemble de nos employés de la grande région de Montréal en un même endroit. Répondant à notre volonté d’être propriétaires des lieux où nous exerçons nos activités, cet édifice de 250 000 pi2 permettra de soutenir notre croissance organisationnelle », a souligné M. Chalifoux.

En s’implantant à Longueuil, SSQ affirme contribuer au développement économique de la région en offrant des emplois de qualité, dans un environnement à la fine pointe de la technologie. « D’ici la fin de l’année, ce sont plus de 1 100 travailleurs, dont 400 employés de SSQ, qui convergeront quotidiennement vers la Tour SSQ » a-t-il ajouté.

« La construction de la Tour SSQ s’inscrit dans notre volonté de développer tout le potentiel qu’offre la Place Charles-Le Moyne. Plus qu’un lieu de transit, ce pôle majeur de Longueuil est maintenant une destination », a déclaré Caroline St‑Hilaire.

M. Chalifoux a aussi indiqué que près de 90 % des espaces à bureaux sont déjà loués à l’intérieur de l’immeuble.