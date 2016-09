Des visiteurs internationaux découvrent les entreprises de l’agglomération de Longueuil

Le Pôle de l’économie sociale de Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) est heureux d’avoir fait découvrir, à une dizaine de participants internationaux, trois entreprises d’économie sociale du territoire, soit Certex, les Entreprises Jeunesse de la Montérégie et le Groupe AFFI Logistique.

La visite de ces organisations s’inscrivait dans le cadre de la programmation du Forum mondial de l’économie sociale (GSEF), événement ayant pour thème central la collaboration entre les gouvernements locaux et l’économie sociale.

Axée sur l’accompagnement à la commercialisation, la visite des trois entreprises visait à démontrer le savoir-faire de ces dernières en fait de promotion de leurs produits et services auprès des acheteurs publics : « C’est avec fierté que nous avons échangé avec les participants internationaux sur les bonnes pratiques de nos entreprises en matière de commercialisation.

Ces discussions ont démontré, une fois de plus, l’importance et la pertinence des actions

posées par le Pôle », a déclaré M. Éric Tétreault, représentant du Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil. Rappelons que le Pôle déploie plusieurs projets visant à promouvoir l’achat public auprès d’entreprises de l’économie sociale. La création de la Vitrine des produits et services de l’économie sociale et la diffusion de celle-ci auprès d’acheteurs municipaux est un exemple concret de son engagement à faire connaître et reconnaître l’offre de ces entreprises aux gouvernements locaux.

Dans ses actions de promotion, le Pôle compte également sur la collaboration des villes signataires de la Déclaration d’engagement à l’achat public auprès des entreprises collectives, soit Boucherville, Longueuil, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville.