Brossard termine sa programmation estivale en famille

C’est sous une thématique musicale que la quatrième édition des Samedis en fête s’est terminée le 27 août dernier au Parc Milan. Les activités et prestations de cet événement familial gratuit ont su ravir petits et grands qui s’étaient déplacés pour l’occasion.

Ce rassemblement marquait la fin de la programmation estivale « Le Cœur à l’été ! » de la Ville de Brossard.

Le maire de Brossard, Paul Leduc, était présent pour cette célébration et a pris part à la première Promenade à vélo organisée par le comité jeunesse de la Ville de Brossard. Il a tenu à souligner la participation des jeunes du comité pour la création et la coordination d’une activité qui était en parfaite harmonie avec les valeurs de la Ville en matière d’implication citoyenne, de mobilité active et de saines habitudes de vie.