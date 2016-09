Bilan final de l’opération Médaille

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) vient de dresser le bilan final de son opération Médaille qui s’est déroulée le mardi 13 septembre.

L’opération, faite en collaboration avec d’autres Services de police, visait à démanteler un réseau de trafiquants de stupéfiants sur le territoire de Longueuil et à Varennes, Saint-Constant, Saint-Amable, Sainte-Sophie et Gatineau.

Au total, 16 personnes ont été arrêtées lors de cette vaste opération à laquelle plus de 150 policiers ont participé. Neuf des suspects ont comparu au palais de justice de Longueuil sous divers chefs d’accusations.

De plus, le SPAL affirme avoir saisi pour près de 3 millions de dollars en valeur de stupéfiants. Des véhicules, des armes à feu, des biens infractionnels et de l’argent ont également été saisis lors des 13 perquisitions effectuées dans des résidences et des commerces.

Les policiers ont notamment saisi 524 487 comprimés de méthamphétamines (valeur de 2 622 435 $), 510 g de cocaïne et 180 g de cannabis.

Une somme de 190 186 $ CA et 8 333 $ US = 198 519 $ ont été saisi en plus de sept 7 véhicules en bien infractionnel, trois armes longues et une arme de poing.

Les individus arrêtés sont:

BELISLE Stéphane: Possession dans le but de faire le trafic

BELISLE Lucie: Possession dans le but de faire le trafic

BELISLE Michel JR: Possession dans le but de faire le trafic

LEROUX Michel: Possession dans le but de faire le trafic

GENDRON Daniel: Possession dans le but de faire le trafic

BELISLE Mario: Possession dans le but de faire le trafic

GENDRON Marcel: Possession dans le but de faire le trafic

ARCHAMBAULT Nicole: Possession dans le but de faire le trafic

ELLEBERG Yannick: Trafic de stupéfiants