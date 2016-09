Aider à nettoyer les berges du fleuve Saint-Laurent

La Ville de Boucherville rappelle «nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent» aura lieu le dimanche 11 septembre prochain, entre 9 h et midi.

Ainsi, elle lance une invitation à tous les pêcheurs, marcheurs, plaisanciers, cyclistes, amateurs de nature, riverains et autres utilisateurs des berges à y prendre part.

Cet événement revêt une grande importance pour mobiliser et sensibiliser la population à la préservation et à la propreté du fleuve et de son rivage. « Ces derniers constituent une grande richesse écologique et récréative. Ils doivent toutefois être propres afin que l’on puisse en profiter pleinement, en enlevant les nombreux déchets qui s’y trouvent », soutient la Ville.

Pour des raisons de sécurité, seules les personnes âgées de 13 ans et plus pourront participer.

Boucherville peut aussi compter sur la collaboration d’Environnement Nature Boucherville et le Centre d’action bénévole de Boucherville. Les gants seront fournis par la Ville.

Le nettoyage sera annulé en cas de pluie abondante ou si le niveau de l’eau est trop haut.