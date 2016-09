Première édition de LA TOMBOLA au Quartier de la gare

C’est le samedi 17 septembre prochain que la Ville de Saint-Constant présentera, sous le thème «Jour de fête», la première édition de LA TOMBOLA.

Il s’agit d’un tout nouveau concept d’événement faisant la promotion des entreprises de commerces et de services dans le cadre de la revitalisation du secteur de la rue Saint-Pierre.

Plusieurs kiosques permettront de se mériter de nombreux cadeaux promotionnels et des jeux d’adresse sont offerts gratuitement. Ce sera aussi l’occasion de lancer et de distribuer le Passeport Destination rue Saint-Pierre 2016-2017 et de Happening, un 5@7 festif ouvert à tous.

«LA TOMBOLA se veut une expérience immersive ludique que l’on souhaite voir se répéter au fil des ans» a indiqué Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. «Nous souhaitons que ce ‘jour de fête’ interpelle tous les membres de la famille qui seront invités à se mesurer dans des jeux d’adresse.»

Le concept a été élaboré et produit par la Ville et l’expérience d’une fête foraine estivale se tiendra au Quartier de la gare, de 11 h à 20 h.