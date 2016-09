Le Pow Wow de l’Espoir 2016 relève le défi

Le premier Pow Wow de l’Espoir a permis d’amasser 42 365 $ au profit de la Fondation Justine et Florence, le 27 août dernier.

Près de 50 cyclistes étaient réunis samedi matin au Parc de la Commune de Varennes pour relever le défi-vélo de la Fondation Justine et Florence.

La Fondation pourra continuer à promouvoir, faciliter et contribuer au développement social et académique des enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

« La Fondation est très satisfaite du premier Pow Wow de l’Espoir. L’événement a demandé beaucoup de temps et d’organisation, mais le résultat en valait définitivement la peine », a affirmé Catherine Chevrette, mère de Justine, cofondatrice et présidente de la Fondation Justine et Florence.

Elle a tenu à remercier les cyclistes, les partenaires et elle’espère que l’organisme aura l’occasion de poursuivre cette collaboration dans les années à venir.

Avec les fonds amassés, la Fondation Justine et Florence souhaite mener à terme son projet de remise de tablettes électroniques à toutes les classes spécialisées des écoles publiques du réseau scolaire québécois.

La Fondation avait d’ailleurs entamé, en juin 2015, une première phase de remise de 100 tablettes électroniques à 49 classes spécialisées, qui sera complétée d’ici la fin de l’année 2016.