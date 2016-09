Une église désaffectée est détruite par le feu à Longueuil

Une cinquantaine de pompiers du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) sont intervenus cette nuit pour combattre un incendie dans une église désaffectée du boulevard Marie-Victorin, angle de la rue Léo.

L’alerte a été donnée peu avant une heure et à leur arrivée sur place, les pompiers ont constaté que les flammes étaient déjà puissantes. ils ont alors travailler pour contenir les flammes et éviter une propagation du feu sur le presbytère et les résidences voisines.