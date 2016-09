Un Défi des Tout-Puissants pour la bonne cause

Un vingtaine d’équipes se sont inscrites au premier Défi des Tout-Puissants au profit de Leucan Montérégie. Du nombre, 15 étaient en classe amicale et 5 étaient en classe compétition.

Chaque équipe devait avoir amassé une somme de 1000 $ pour avoir le droit de participer. Cependant, la plupart des équipes avaient récoltés près du double de cette somme.

Selon la coordonnatrice régionale de Leucan Montérégie, Julie Coupal, l’idée d’organiser ce type d’événement a germé dans esprit des gens de Lucan après avoir assisté à une compétition de tire d’avion.

« On est toujours à le recherche d’activités de financement et c’est important de se démarquer des autres pour les activités. Des courses, il y en a beaucoup, donc on s’est inspiré de quelque chose qui se fait ailleurs au Canada, soit une tire d’avion. Alors l’idée est venue de là et finalement on s’est rendu compte qu’il y avait plein de poids lourds à tirer c’est pour ça qu’aujourd’hui on a ces trois camion. »

Mme Coupal estime qu’un montant de 30 000 $ a été amassé aujourd’hui et cette activité de financement est importante pour Leucan, comme le Défi tête rasée, pour donner des services aux patients et à leurs familles. Chaque année, Leucan Montérégie a besoin d’un million de dollars. Julie Coupal affirme qu’il y a un nouveau cas de à traiter par semaine en Montérégie.

Les compétitions

Les compétitions étaient disputés sur les terrains de Pascan Aviation dans l’arrondissement Saint-Hubert à Longueuil, ce dimanche après-midi. Une foule estimée à environ 500 personnes s’était déplacée pour assister à l’événement et pour encourager les participants qui devaient tirer à main nue trois véhicules lourds, l’un après l’autre.

Les charges à tirer étaient: un camion remorque de 36 000 livres, un camion à benne chargé de roc et pesant au total 42 000 livres, puis un camion citerne plein d’eau du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil d’un poids total de 68 000 livres.

Activité familiale

Des activités étaient organisées pour tous les membres de la famille, du tout petit au plus grand. Il y avait sur place des jeux gonflables, de la musique, de la danse et de l’alimentation rapide avec la présence d’un camion de restauration de rue.

Les 15 équipes en catégorie amicale ont été les premières à ouvrir le bal des compétitions et la plupart des équipes prenaient plus d’une minute pour tirer chacune des lourdes charges jusqu’au fil d’arrivé. Toutefois, certaines réussissaient le tour de force en un peu moins d’une seconde.

La mission de porte-parole a été confiée au petit Lessard, atteint de Leucémie et à l’homme fort québécois Hugo Girard. Il a accepté ce rôle car il trouve essentiel de s’impliquer pour la cause. « Vous savez, lorsqu’on est en santé, on ne réalise pas combien il est important d’être en santé. Quand on commence à avoir des problèmes de santé, ça a des répercussions sur l’ensemble de notre vie. Quand on voit de jeunes enfants être victimes du destin, ça nous touche et pour moi c’est une façon de redonner à la communauté, parce que la communauté m’a donné beaucoup. »

Des tirages au sort de différents prix, tels des billets de spectacles, des certificats-cadeaux ont aussi été effectués durant la journée.

Mme Coupal estime que l’activité reviendra l’an prochain et si on lui demande d’être à nouveau porte-parole, Hugo Girard dira Oui… De plus, il admet que chaque participant sort gagnant de l’aventure.

