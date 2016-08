Travaux d’asphaltage sur l’autoroute 20 / route 132, à Saint-Lambert et Longueuil.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’il entamera, le 30 août prochain, des travaux d’asphaltage sur l’autoroute 20 / route 132 en direction est, entre la sortie n° 79 – Av. Notre-Dame/Pont Victoria et la sortie n° 85 – Boulevard Roland-Therrien, à Saint-Lambert et Longueuil.

Ce chantier occasionnera des fermetures de nuit sur l’autoroute 20 / route 132 en direction est. De façon générale, deux voies sur trois de l’autoroute seront fermées en plus de fermetures de bretelles d’accès et de sorties. Le chantier sera actif jusqu’à la fin-novembre.

Les détours seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation. En tout temps, la vitesse sera réduite à 70 km/h en zone de chantier.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le début des travaux pourrait être reporté.

(Source MTQ)