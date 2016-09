Toutes les ventes-débarras à Longueuil en un clic!

La Ville de Longueuil propose un portail “Ventes-débarras” sur son site Internet, afin d’aider les vendeurs et les chercheurs d’aubaines lors de ce type de ventes.

La Ville indique que c’est une bonne façon de consulter tous les endroits où auront lieu les ventes.

« Ce portail efficace et novateur est un bel exemple de technologie que nous mettons au service de nos citoyens » a dit la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

En fait, il s’agit d’une solution cartographique qui s’appuie sur la géolocalisation et qui est accessible sur les appareils mobiles. « Les citoyens qui s’inscrivent ont également la possibilité de sélectionner les catégories d’articles qu’ils mettent en vente et les acheteurs peuvent effectuer une recherche sur une carte interactive ou par catégorie de biens. »

Les ventes-débarras, ou ventes de garage, se tiennent maintenant à date fixe depuis que la Ville de Longueuil a uniformisé sa réglementation concernant ce type d’activité en 2015.

La Ville autorise quatre fins de semaine de ventes par année, à date fixe, sur l’ensemble de son territoire. Deux blocs de deux fins de semaine consécutives ont été identifiés pour la tenue de ces ventes-débarras.

Ainsi, au printemps c’est le dernier week-end complet de mai et le week-end suivant et à l’automne, les ventes sont autorisées le dernier week-end complet de septembre et le week-end suivant. Les prochaines ventes-débarras auront lieu les 24 et 25 septembre ainsi que le 1er et le 2 octobre.

Finalement, la Ville rappelle qu’aucun permis n’est requis pour organiser une vente-débarras, mais certaines règles doivent être respectées.

Les personnes qui n’ont pas accès à un ordinateur peuvent appeler au 311 pour inscrire leur vente-débarras sur le portail interactif.