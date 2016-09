Rendez-vous avec Tocadéo

Action Dignité Saint-Hubert organise un rendez-vous musical avec Tocadéo le 14 octobre prochain à 20 h, à l’église Saint-Hubert, dans le but d’amasser de l’argent pour continuer à aider des familles de l’arrondissement.

Depuis 21 ans, Action Dignité regroupe des organismes communautaires qui desservent tout le territoire de l’arrondissement de Saint-Hubert et les bénévoles des services d’entraide interviennent auprès des familles afin de les soutenir dans les moments difficiles.

En 2015 seulement, plus de 6 831 interventions et plus de 13 500 heures ont été faites par les bénévole.

Le rendez-vous musical est donc un moyen de financer diverses activités, dont celle de Noël. « Ce qu’Action Dignité veut offrir à ces familles pour Noël, c’est la possibilité de choisir en magasin ce dont elles ont besoin. Nous sommes chanceux d’avoir la collaboration de deux épiciers afin de mener à bien ce projet : IGA Gilles Bariteau et IGA du Faubourg à Greenfield Park (famille Raymond) » peut-on lire sur le carton d’invitation.

L’an dernier, le manque de moyens a limité l’aide apportée aux familles. Les bénévoles et l’organisme espèrent répondre à un plus grand nombre de demandes que l’an dernier, où environ 500 familles ont reçu un coup de main aux Fêtes.

Le spectacle-bénéfice aidera à y parvenir et Action Dignité Saint-Hubert souhaite recueillir 80 000 $ pour toute la campagne 2016.

La présidence d’honneur a été confiée à Lorraine Guay Boivin, présidente de l’arrondissement de Saint-Hubert.