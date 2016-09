Saint-Amable émet un avis d’ébullition d’eau

La Municipalité de Saint-Amable a émis un avis d’ébullition qui sera en vigueur la semaine prochaine sur tout le territoire de Saint-Amable et sur quelques rues de Sainte-Julie.

L’avis est émis en raison d’importantes réparations qui seront effectuées entre le 21 septembre et le 22 septembre (et peut-être plus longtemps) sur le réseau de distribution d’eau potable qui approvisionne Saint-Amable et quelques propriétés de Sainte-Julie.

L’avis d’ébullition sera en vigueur au moins du mercredi 21 septembre à 22 h jusqu’à la diffusion du message annonçant sa levée, possiblement le samedi 24 septembre.

«Ces travaux visent à réparer le bris d’aqueduc majeur survenu en mai 2016 à proximité de la rue Lussier et à remplacer une vanne de sectionnement sur le chemin de Touraine. Le bris d’aqueduc avait notamment engendré des coupures d’eau et des avis d’ébullition généralisés dans les deux villes.»

Ainsi, outre le territoire de Saint-Amable, les rues suivantes à Sainte-Julie qui seront affectées par l’avis sont :

• chemin de Touraine (numéros civiques de 320 à 1355);

• chemin du Fer-à-Cheval (numéros civiques de 288 à 448);

• rue Charlebois;

• rue Pierre;

• rue Lussier;

• rang de la Belle-Rivière.

L’alimentation en eau sera maintenue durant les travaux, sauf pour la rue Lussier, mais sur le territoire touché, les citoyens sont invités à diminuer au maximum leur consommation d’eau potable les 21 et 22 septembre et à se procurer des réserves d’eau potable pour faciliter leur consommation d’eau pendant la durée de l’avis d’ébullition.

Durant cette période, les résidents devront faire bouillir l’eau au moins une minute à gros bouillons avant de la consommer ou utiliser de l’eau embouteillée. Bien qu’il soit prévu que l’avis d’ébullition se termine le 24 septembre à 16 h, il sera en vigueur jusqu’à la diffusion du message officiel annonçant sa levée.