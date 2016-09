L’OSDL présente Les couleurs de Ludwig!

Délicieuse invitation pour les amateurs de belle musique, Dans le cadre de la série Grands concerts, l’Orchestre symphonique de Longueuil présente “Les couleurs de Ludwig!” le jeudi 6 octobre prochain, à 20 h, à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville à Longueuil.

« Pour entamer sa 31e saison, l’OSDL, son directeur artistique et chef attitré Marc David et ses musiciens offriront deux des chefs-d’oeuvre les plus aboutis du grand Beethoven. Ce premier concert marque aussi le retour à Longueuil du violoniste canadien Martin Beaver, merveilleux musicien de réputation internationale. En guise de hors-d’oeuvre, un petit bijou imprégné de folklore de la jeune compositrice ontarienne Kati Agócs », peut-on lire sur le carton d’invitation.

Le langage musical et chaleureux de cette compositrice est empreint d’humanisme. Shenanigan, pièce fort joyeuse, est inspirée du folklore traditionnel des Maritimes. Depuis sa création en 2011, son succès ne se dément pas et elle a été reprise plus de 10 fois par autant d’orchestres.