La Montérégie se veut une région gourmande

La Montérégie vit au rythme d’une campagne promotionnelle pour valoriser ses nombreuses productions alimentaires. “MA région d’escapades gourmandes…à deux pas de Montréal!” est le thème utilisé pour la nouvelle saison.

Cet automne, Tourisme Montérégie et ses partenaires mettent de l’avant les pommes, les cidres, les vins et les produits du terroir afin d’offrir les meilleures escapades gourmandes aux nombreux visiteurs.

La Montérégie, qualifiée de jardin du Québec, propose une offre agrotouristique riche et diversifiée où les producteurs passionnés sont fiers de présenter l’expertise qu’ils ont développée au fil des ans.

D’ailleurs , avec l’arrivée de l’automne, vient le temps des pommes et il s’agit du premier produit agrotouristique le plus couru en Montérégie avec plus de 700 000 visiteurs.

« Les secteurs du Coeur de la Montérégie avec Rougemont, la Capitale de la pomme en tête de liste, de Saint-Jean-sur-Richelieu et région avec l’important pôle de Mont-Saint-Grégoire, le Suroît avec Hemmingford, Havelock et Franklin et le secteur de Mont-Saint-Hilaire ont beaucoup à offrir en cette saison des récoltes », soutient Tourisme Montérégie.

De plus, les cidriculteurs de La Route des cidres se font un plaisir de faire découvrir le fruit de leur travail pour le plus grand bonheur des papilles des visiteurs. Les amateurs de bons vins peuvent partir à la découverte de la Route des vins de la Montérégie pour y découvrir des produits de grande qualité

Plusieurs actions marketing sont prévues pour faire la promotion des escapades gourmandes en Montérégie cet automne. La nouvelle carte touristique régionale, La Montérégie, ma région d’escapades…à deux pas de Montréal!, distribuée à 125 000 exemplaires, regroupe plus d’une centaine d’intervenants touristiques regroupés en quatre thématiques : Attraits et activités,

« Cette campagne de promotion est supportée par des placements publicitaires dans différentes médias et des capsules vidéo sur les pommes, le cidre et le vin sont également diffusées dans le centre-ville de Montréal sur un panneau numérique » ajoute Tourisme Montérégie.