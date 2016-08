Longueuil investit 3,4 M$ pour le soccer

À Longueuil, Sport et saines habitudes de vie investit 3,4 M$ dans l’aménagement et la réfection de terrains de soccer synthétiques et naturels.

De cette somme, 2,3 M$ iront à l’aménagement d’un nouveau terrain synthétique extérieur au Centre Multi Sports.

Un montant de 534 000 $ servira également à remplacer la surface synthétique du terrain de soccer du parc Rosanne-Laflamme par des fibres de nouvelle génération plus souples et plus durables.

« La contribution du monde municipal est très importante pour bâtir une ville en santé et nous voulons créer des environnements favorables à la pratique d’activités physiques. Ces surfaces de jeu donneront la chance à de nombreux citoyens de bouger et de s’amuser », a déclaré la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

De plus, une enveloppe de 515 000 $ sera consacrée à l’aménagement d’un nouveau terrain naturel sur le site de l’École nationale d’aérotechnique et à la réfection des surfaces de jeu gazonnées aux parcs Pierre-Laporte et Technobase.

Les travaux de réfection et d’aménagement commencent e mois prochain et le tout sera accessible aux équipes dès la saison 2017.

Cet investissement vise à répondre aux besoins actuels de la clientèle.