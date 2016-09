L’École de musique de Brossard  entame sa 41e saison musicale

La Ville de Brossard est heureuse d’informer les citoyens que l’École de musique de Brossard a débuté sa nouvelle saison le 6 septembre dernier au Centre socioculturel, situé au 7905, avenue San Francisco.

Année après année, l’École propose une grande variété de cours privés, adaptés au rythme et au niveau de chaque élève. Les professeurs dynamiques et chevronnés de l’établissement offrent un enseignement de qualité en plus d’encadrer tous les étudiants de façon personnalisée, qu’ils soient débutant ou avancé, enfant ou adulte.

Quelques places sont encore disponibles pour les leçons de guitare classique et électrique, de basse électrique, de flûte, de violon, de piano et de chant.

Pour vous inscrire ou pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Laurence Cloutier, agent culturel et responsable de l’École de musique, en composant le 450 923-6304, poste 6270.

(Source communiqué)