Lancement du Défi têtes rasées à la Place Longueuil

Ça y est, le coup d’envoi est donné pour le Défi têtes rasées Leucan de la Place Longueuil.

Le Défi aura lieu le 1er octobre entre 11 h et 14 h et pour une deuxième fois, les gens de Longueuil et les environs sont invités à se mobiliser pour les enfants atteints de cancer et leur famille.

Ils sont invités aussi à venir mettre leur tête à prix lors de cet événement rassembleur, d’autant plus que pour ce site, l’objectif est de rassembler environ 40 participants et d’amasser 35 000 $ pour la cause.

« Lorsque j’avais trois ans, j’ai dû dormir longtemps à l’hôpital pour avoir de la chimiothérapie et combattre les « méchants globules ». J’ai perdu mes cheveux et j’ai dû arrêter mes cours de natation. Une chance que Leucan était là pour me changer les idées à la salle de jeux à l’hôpital », raconte Jeanne Lemieux, membre de Leucan et enfant porte-parole du Défi de Longueuil.

Le directeur général du Collège Charles-Lemoyne, David Bowles, a accepté d’occuper le rôle de président d’honneur du site et il met sa tête à prix et se fera raser le “coco”.