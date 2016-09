Le maire de Brossard assiste à l’épluchette annuelle de blé d’Inde des loisirs Notre-Dame de Bonsecours

Le maire de Brossard, Paul Leduc, a participé à l’épluchette de blé d’Inde organisée par les Loisirs Notre-Dame de Bonsecours de Brossard (LNDB), le 27 août dernier, au parc Victorin.

C’est dans une ambiance des plus festives, par une belle journée d’été, que s’est déroulée cette grande fête à laquelle bon nombre de résidents s’étaient donné rendez-vous. Le maire était ravi d’assister à cet événement rassembleur et d’échanger avec les résidents du secteur. Étaient notamment au menu de la journée du blé d’Inde gratuit, des jeux gonflables et du maquillage pour enfants.

Mentionnons que les Loisirs Notre-Dame de Bonsecours de Brossard est un organisme à but non lucratif qui planifie et coordonne des activités diversifiées pour tous en vue d’offrir une meilleure qualité de vie à la population.

(Source communiqué)